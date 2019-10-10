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2019年10月10日星期四
港足訪伊拉克兵凶勢危 久疏戰陣狀態成謎 麥柏倫盼藉活力搶分
荷蘭迎北愛冀奏凱兼升榜首
關島征國足 主帥稱了解納比戰術
中國隊單槓失誤飲恨 俄國男團世界賽反勝衛冕
35歲舒韋恩史迪加掛靴 前曼聯門神侯活同告退役
76人季前賽大捷 賓西蒙斯首入3分
東方大換血 盼重奪本土及ABL
體壇快訊：港羽世青賽男單混雙分途晉級
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【明報專訊】（請看附圖）
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港足訪伊拉克兵凶勢危 久疏戰陣狀態成謎 麥柏倫盼藉活力搶分
荷蘭迎北愛冀奏凱兼升榜首
關島征國足 主帥稱了解納比戰術
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