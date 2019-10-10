體壇快訊：港羽世青賽男單混雙分途晉級

港隊美國壁球賽盡墨

港壁女單代表昨晨出戰美國公開賽16強，歐詠芝以局數 1：3不敵法國隊2號種子莎美伊，陳浩鈴亦連失3局敗予威爾斯隊的伊迪妮；港隊於此賽事盡墨。

吳安儀世界邀請賽主場出擊

世界女子桌球邀請賽今於荔枝角名將桌球城展開，港隊星將吳安儀首日在小組賽先與房薇薇「內訌」，世界「一姐」伊雲絲則一日雙賽，先後對港將朱佩瑩及泰國隊的羅姬艾蓬；賽事免費入場。

佐高域上海賽輕勝闖16強

網壇「一哥」佐高域昨出戰上海大師賽次圈，以直落兩盤6：3淘汰加籍球手沙普華路夫，16強將對美籍的伊斯拿；新星特薛斯柏斯及阿歷山大薩維利夫，則同以兩盤7：6過關。

皮奧利接掌AC簽約兩年

AC米蘭昨晨解僱今夏6月才上任的主帥甘柏奧路，成為球隊5年內第8名被炒教頭。而球隊昨宣布聘用國際米蘭及拉素前帥皮奧利為新帥，並與這名53歲意籍教頭簽下一紙兩年合約。

飛腳前鋒日聯盃4強拔頭籌

大阪飛腳昨於日本聯賽盃4強首回合，憑倉田秋攻入絕殺球，主場以2：1挫北海道札幌岡薩多先拔頭籌。而川崎前鋒則在另一場4強首回合主場以3：1擊敗鹿島鹿角。