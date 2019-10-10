港足訪伊拉克兵凶勢危 久疏戰陣狀態成謎 麥柏倫盼藉活力搶分

伊拉克vs.香港 晚上23：59開賽

國際足協經當地視察，今年8月准許伊拉克隊重返主場出戰世盃外，今仗為該隊8年來首次主場作賽，今晚在東南部城市巴士拉上演。然而香港與伊拉克目前可謂「難兄難弟」，同樣政局不穩及有連串示威。惟亞洲足協安全部門專員評估當地情况後，認為仍適合繼續比賽。

征西亞績差 主隊8年來首主場作賽

港足現於世盃外亞洲區次圈C組，以1和1負暫列榜尾，此前從未與2007年亞洲盃冠軍伊拉克隊對壘，但球隊近年作客西亞近乎全敗（見表），更未能取得入球。同組另一場，伊朗隊今晚主場鬥柬埔寨隊。

伊拉克日間氣溫高達40℃及十分乾燥，而比賽於當地時間晚上7時舉行。港足門將葉鴻輝認為，長途航班雖有疲態，但在當地酒店休息過後，感覺反而更精神：「伊拉克晚上天氣跟香港差不多，球場草地質素很好，賽前兩天訓練主要集中在恢復方面，教練希望球員在比賽時更有活力。」料今仗復任正選前鋒的艾力士稱，當地氣氛平靜沒有異樣，令球員可如常專注備戰，自己急不及待落場比賽。後衛丹尼認為，港隊眾將已習慣作客熾熱氣氛，可中和伊軍主場優勢。

麥柏倫：害怕是錯誤形容詞

主教練麥柏倫說，伊拉克隊陣中不乏速度快及技術好的球員，料控球率會佔優，「但害怕會是錯誤的形容詞，期待今次挑戰」。陣容上預計如上仗對伊朗隊，派出多名後衛正選，右閘徐宏傑會推前一格參與進攻工作。

港足今次23人大軍中，前鋒夏志明因傷落選，國援徐德帥則隔近一年重返港隊。年輕球員鍾偉強、鄭兆均亦首次非以補選身分，直接入選大港腳。伊拉克隊則陣前有外流瑞典超赫根的中場阿密特耶仙因傷退隊，但在克羅地亞落班的捷盧安夏密特已入籍，今仗可披甲，令該隊外流球員維持6人。