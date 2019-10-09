星條旗下跳躍 為父堅強而戰 蘇妮珊誓入東奧創苗族歷史

「她努力了這麼久，所以堅持她一定要去比賽，不能擔心我。」曾在美國海軍任職的Sunisa父親John如是說。兩個月前，他因修理樹木時失足，從摺梯上跌下，導致脊髓受損，時值女兒首次參加全美賽前夕。Sunisa最終忍痛出發，但心中猶豫：「當時其實不在狀態，但我又想，目標是為他比賽。」

全美賽摘銀 首戰世界賽

Sunisa當時在全美賽贏得個人全能銀牌，在上月的美國隊選拔，以至日前的世界賽資格賽，個人全能也只屈居近比拉絲之後，在強項高低槓及自由操亦前3名晉級。首次出戰世界賽，便大有可能贏得個人獎牌。她是怎樣在這狀態下，保持動作能精準完成？教練Jess Graba說出了徒弟的與眾不同之處：「良好的集中力。有一點看起來很搞笑的：她專注時，就算有人在她身旁走過，她也會全然不知。」

父意外癱瘓 眾籌冀減輕負擔

6歲開始接受體操訓練的Sunisa，經過10年努力登上世界舞台，亦接近人生一大目標：奧運。若保持水準，她明年會出戰東奧，成為史上首位入選美國奧運隊的苗族選手。另一方面，其兄長亦發起網上眾籌，減少一家八口對父親醫療費的負擔。雖然捐款至今仍未達5萬美元（約39萬港元）目標的一半，但Sunisa近日也透露好消息：「父親在賽前很興奮，在視像電話勉勵我。他已經好多了，應該下星期就可以出院。」至於仍要長期坐輪椅的John，就矢言明夏見證女兒創下歷史的一天：「沒有事情能阻到我，就算要爬行，我也會去到東京的。」