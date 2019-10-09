Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
體育
2019年10月9日星期三
德國阿根廷殘陣友賽 主隊近年主場績差 基拿比肩負入球重任
洛里斯甩骹憾別今年 普巴赴迪拜養傷
鬥伊朗噓國歌罰款12萬元 港足長征抵伊拉克
港足U18風波 貝鈞奇:給小將一次機會
香港壁球公開賽延期至明年
火箭日本賽不敵速龍 二少地標戰
傳聘國米前帥皮奧利 AC球迷抗議
德意傳奇隊3:3言和 托迪建功 大簡擺烏龍
體壇快訊：迪斯高辛斯因傷無緣歐國外
電視精選
星條旗下跳躍 為父堅強而戰 蘇妮珊誓入東奧創苗族歷史
美國隊體操世界賽女團五連霸
石偉雄第3闖決賽 李世光意外下馬
下一篇
上一篇
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
德國阿根廷殘陣友賽 主隊近年主場績差 基拿比肩負入球重任
洛里斯甩骹憾別今年 普巴赴迪拜養傷
鬥伊朗噓國歌罰款12萬元 港足長征抵伊拉克
港足U18風波 貝鈞奇:給小將一次機會
香港壁球公開賽延期至明年
火箭日本賽不敵速龍 二少地標戰
傳聘國米前帥皮奧利 AC球迷抗議
德意傳奇隊3:3言和 托迪建功 大簡擺烏龍
體壇快訊：迪斯高辛斯因傷無緣歐國外
電視精選
星條旗下跳躍 為父堅強而戰 蘇妮珊誓入東奧創苗族歷史
美國隊體操世界賽女團五連霸
石偉雄第3闖決賽 李世光意外下馬
德國阿根廷殘陣友賽 主隊近年主場績差 基拿比肩負入球重任
洛里斯甩骹憾別今年 普巴赴迪拜養傷
鬥伊朗噓國歌罰款12萬元 港足長征抵伊拉克
港足U18風波 貝鈞奇:給小將一次機會
香港壁球公開賽延期至明年
火箭日本賽不敵速龍 二少地標戰
傳聘國米前帥皮奧利 AC球迷抗議
德意傳奇隊3:3言和 托迪建功 大簡擺烏龍
體壇快訊：迪斯高辛斯因傷無緣歐國外
星條旗下跳躍 為父堅強而戰 蘇妮珊誓入東奧創苗族歷史
美國隊體操世界賽女團五連霸
石偉雄第3闖決賽 李世光意外下馬
prev
next