德國阿根廷殘陣友賽 主隊近年主場績差 基拿比肩負入球重任

德國vs.阿根廷 香港開電視77台、有線602/662台 明晨02：45直播

德國隊下周日歐洲國家盃外圍賽將作客愛沙尼亞，賽前與阿根廷踢熱身賽，卻收到RB萊比錫箭頭迪姆華拿因身體不適退隊的壞消息，其餘缺陣的尚有後衛馬菲亞斯真達、祖拿斯赫達、中場根度簡、卻奧斯，以及長「唞」翼鋒利萊辛尼，令教練路維需召用守將羅賓高治、歷卡斯史達克、中場蘇奧沙達、拿迪安阿美利和鋒將禾特舒密特等5個新丁，並料部分新兵有望在多蒙特「地標」。

華拿等6將缺陣 路維：不利球隊進步

路維說：「這是可惜的，而且不利球隊，因若德國隊想進步，年輕球員便需齊集隊中。但這也是其他新秀的磨練機會。」料為德國隊上陣10次入9球的拜仁慕尼黑翼鋒基拿比勢成攻擊重心。他上周中在歐聯作客熱刺獨取4球，助拜仁狂勝7：2。

路維又證實今仗會以門將達史射根把關，隊長紐亞則在出征愛沙尼亞時披甲。德國隊去年世界盃分組賽蒙羞出局後，主場成績普通，其中近4次1勝2和1負（見表），而手下敗將只是弱旅愛沙尼亞。

客軍戴巴拿馬天尼斯攻堅

阿根廷方面，美斯停賽外，阿古路及迪馬利亞俱沒入選，而且還缺少阿甲球隊河床和小保加的球員，理由是這對宿敵在南美自由盃4強狹路相逢，次回合將在本月22日舉行。事實是祖雲達斯的保羅戴巴拿，以及國際米蘭的拿達路馬天尼斯，已再成為球隊的爭勝希望，後者在上月友賽以4：0大破墨西哥中大演帽子戲法。阿根廷隊曾與德國隊22次交手，錄得10勝4和8負的上風成績。