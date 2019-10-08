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禾夫斯堡險勝 德甲升次席

【明報專訊】禾夫斯堡昨於德甲憑前鋒韋格賀斯一箭定江山，主場以1：0擊敗柏林聯，聯賽7戰4勝3和得15分，以1分力壓拜仁慕尼黑升上次席。而法蘭克福昨晨則以2：2賽和雲達不來梅，賽後位列第9。

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