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2019年10月7日星期一
曼城爆冷0：2負狼隊 17月主場首食白果 落後利物浦8分
廠兵小勝升第3 車仔大捷凱旋
慕遜加柏大捷 德甲首登頂
港足明晨如期征伊拉克 當地爆流血示威 亞協密切關注
何詩蓓壓奧運冠軍莉迪姬200自封后
中國籃協終止火箭合作
中國女隊世界賽失誤遭取消資格
體壇快訊：大坂揚威中國 佐高域稱霸日本
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【明報專訊】（請看附圖）
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