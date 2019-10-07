曼城爆冷0：2負狼隊 17月主場首食白果 落後利物浦8分

上周中歐聯獲兩連勝的曼城，昨英超續迎戰狼隊，有史達寧及基爾獲加復任正選，但後者與奧達文迪等後防拍檔早段失位及誤傳頻頻，令客軍獲得不下3次單刀機會。柏德列古度尼射斜後，到魯爾占美尼斯兩次嘆慢板，被回防的費蘭甸奴得以封阻。曼城續以根度簡推前取代受傷的奇雲迪布尼未見成效，半場僅得史達寧禁區邊射門較具威脅，換邊後先後換入辛真高、貝拿度施華及加比爾捷西斯增強攻力。

迪布尼缺陣 客軍查奧爾包辦入球

「藍月」中場大衛施華曾博得罰球並親自主射中楣角，阿古路、史達寧和貝拿度施華攻門又省中人，結果狼隊終80分鐘把握到反擊機會，由占美尼斯扭過奧達文迪後，助攻艾達馬查奧爾破門，後者其後在補時階段再射入單刀波，終作客爆大冷以2：0挫曼城。

至於利物浦前晚主場以2：1挫李斯特城後，領隊高普稱球隊度過艱難的一周：「首先是險勝難以應付的歐聯對手薩爾斯堡，然後是迎戰周中無戰事的英超強勁對手李斯特城。」另外，利物浦前鋒穆罕默德沙拿該仗末段因足踝受傷退下火線，高普認為向愛將粗野攔截的敵軍中場咸沙袓靴里應領紅。

沙拿遭攔截傷出 高普批粗野應被逐

高普說：「這攔截太危險。皮球已不在附近，我不明白袓靴里為何要這樣，他已非首次了。」但李城主帥羅渣士不敢苟同：「我認為這攔截不太差。這是一場激情比賽，情况可比現在更惡劣。袓靴里是誠實的人。」羅帥甚至不滿翼鋒沙迪奧文尼為利物浦博得奠勝的12碼，指旗下的中場馬克艾拜頓在禁區內只與文尼有輕微接觸，而英格蘭名宿舒利亞更直言文尼「插水」。