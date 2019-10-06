街頭滑向奧運 陸俊彥躍起一試 遊走體制邊緣 滑出自由態度

3年前，滑板落實成為明年東京奧運項目，首獲體院資助的陸俊彥摩拳擦掌，盼於史冊留名。然而隨着受傷、欠成績、失資助，荏苒至今，奧運積分賽賽期過半，俊仔因缺乏資金仍未上陣；雖未斷言奧運夢碎，但事實是征奧機會漸渺，可有心灰？「盡做吧，畢竟在我眼中，比賽只佔滑板的一小部分。」現實雖不得已，俊仔仍盼把握契機：「我不介意上電視、做訪問，幫這項運動爭取更多資源或認同，不過很多踩滑板人覺得這些事『唔型』。」

因傷欠成績失資助 東奧夢渺茫

「型」有多重要？小伙子對滑板萌生興趣，十居其九都貪有型。俊仔13歲向同學借來滑板，一踩不能自拔，滑行於沙田百步梯，每逢周末百人圍觀，以苦功換掌聲。奈何只有俊仔父母開明：「同學家人會叫他們疏遠我，親戚亦總帶點輕蔑：『你踩滑板㗎？』」

俊仔18歲於2005年亞室運，首披港隊戰衣即排名第4，燃起雄心下屆衝金。然而滿腦子獎牌壓力下，他在兩年後敬陪末席。繼續打滾板界14年，這天訪問俊仔，小板手湧至，如見偶像。然而港隊賽事不多，俊仔坦言對港將身分欠歸屬感；不過2016年於全國賽掛銀戴銅，仍讓他再書里程碑，成為唯一獲體院精英資格的板手。

走進體制人地生疏，運動員證的「ROS」編號（Roller Sports，即滾軸運動），連接待處職員也會查問一番。他初次接觸體適能、物理治療等輔助，然而體院團隊對這街頭運動茫無頭緒，幸有風帆隊體能教練襄助，為他編排訓練計劃；不過訓練非朝夕事，俊仔仍在適應科學化訓練之際，因沒有大賽獎項，去年初跌出精英行列。雪上加霜的是，俊仔在去年亞運前夕拉傷左小腿，堅持和退縮之間，他毫不猶豫：「亞運首設滑板賽，我想參與其中；即使只做到兩個花式，也要忍痛完成，雖然包尾收場，但獲得對手鼓掌認同。」

冀證滑板正經 擺脫外界誤解

精英生涯如走馬看花，當過體制下的運動員，俊仔更覺滑板的獨特可貴：「以前覺得沒資助很慘，但原來入了體院，不能單純踩滑板，要跑練習時數、獎牌，每年要努力保資助，我才慶幸滑板並非傳統運動。」

他自覺是「幸福的板仔」，因商業贊助毋須擔憂生計，但也明暸獎項作用，如近10年愈建愈多的公共滑板場，有利新一代起步。至於「入奧」確立板手的運動員身分，雖然他未習慣以此自居，但期望有助掃走誤解：「大家都較易接受運動員這職業；但新一代有興趣自會努力，我只想藉此身分，令他們父母明白踩滑板是一件正經事。」滑板的確原是反叛事，說的是曾被禁的歷史，發展之初已處於體制對面，但若非歷代板手堅持，何來發展成文化，甚至獲奧運正名？離經叛道與否，毋庸畫地自限，時間自有定論。

文：黃頴恩、圖：黃志東