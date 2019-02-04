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2019年10月6日星期日
熱刺作客吞白禮頓三蛋 洛里斯傷出 紅軍絕殺李城保連勝
曼聯征紐卡素誓止頹 曼城迎狼隊缺迪布尼
國米迎祖雲演榜首戰 藍斯勢當奇兵
拜仁負賀芬咸被破不敗身
皇馬挫格軍 夏薩特正式賽事開齋
中國男女隊首度齊闖接力決賽
體壇快訊：籃網季前賽炒巴西球隊
SUN周日足球直播
街頭滑向奧運 陸俊彥躍起一試 遊走體制邊緣 滑出自由態度
港將斷層嚴重 難吸商業贊助
日本領先亞洲滑板界 奧運獎牌黑馬
港足點兵征伊拉克 徐德帥獲重召
石偉雄明戰世界賽爭牌兼入奧
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼聯征紐卡素誓止頹 曼城迎狼隊缺迪布尼
國米迎祖雲演榜首戰 藍斯勢當奇兵
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