體壇快訊：籃網季前賽炒巴西球隊

馬昆斯泰國排第3出賽

西班牙籍車手馬昆斯前天於世界電單車錦標賽（MotoGP）泰國站，一度因練習賽炒車受傷要出院後，但他昨在排位賽表現未受影響，今日將排第3位出賽，若能再奪分站冠軍，即可取下個人第6項總冠軍頭銜。

日本欖球世盃3戰全勝

日本隊昨於欖球世界盃發揮主場優勢，以38：19大勝薩摩亞隊，於A組3戰全勝。若蘇格蘭隊餘下兩場未能擊敗俄羅斯隊及日本隊，將令這支東道主以首名出線8強，改寫球隊史上最佳成績。

FC東京反負鳥栖砂岩

日職榜首球隊FC東京昨午作客下游的鳥栖砂岩，領先下被對手於86分鐘扳平，再在90分鐘遭金井貢史內絕殺，終以1：2告負，多踢一場下只領先鹿島鹿角兩分，後者今日迎戰暫排第5的大阪櫻花。另外，神戶勝利船作客以2：6大敗予廣島三箭，各項賽事3連勝告終。

佐高域日本賽闖決賽

世界一哥佐高域昨於日本網球公開賽，以盤數6：3、6：4輕取2017年冠軍大衛哥芬，打入男單決賽。他今日對戰澳洲籍的美文爭標。美文昨亦以直落兩盤擊敗美籍的奧比卡，今爭取個人首項ATP巡迴賽錦標。