熱刺作客吞白禮頓三蛋 洛里斯傷出 紅軍絕殺李城保連勝

熱刺昨仗大幅輪換，基斯甸艾歷臣與拉美拿重回正選加強進攻。惟開賽僅3分鐘，主隊白禮頓左路傳中貼門，洛里斯接球時失平衡退後跌入網，把球放在白界前，被馬奧比執雞開紀錄。洛里斯更在落地時左肘扭傷，需戴氧氣罩及被擔架抬走送院，由後備門將加沙寧加入替。白禮頓之後由19歲前鋒艾朗干洛尼梅開二度，65分鐘領先3：0，加上熱刺全隊僅6射2中，孫興慜及哈利卡尼門前失機下，取近7輪首勝。

熱刺近兩場失10球

熱刺日前在歐聯分組賽以2：7慘被拜仁慕尼黑擊潰，令人懷疑隊內人心動盪。普捷天奴賽前雖矢口否認，但承認球隊早段失去隊長洛里斯，令球員精神恍惚，自己無力改變，將責任攬上身：「我希望壓力衝着我來，等球員放輕鬆。這是要堅強的時候，不能低估這次難關。」

利物浦昨仗則如鋒將沙迪奧文尼賽前所言，汲取歐聯分組賽險勝薩爾斯堡的教訓。今季首次正選上陣的洛夫雲，上半場令李斯特城前鋒占美華迪近乎隱形。惟紅軍穩守下只有阿歷山大阿諾特的右路傳中較具威脅，但占士米拿及羅拔圖法明奴俱未能命中目標。直到40分鐘一次後場突擊，占士米拿長傳找到文尼，後者單刀攻入其第50個英超入球。傷癒的占士麥迪臣80分鐘入楔，一度為李斯特城扳平，不過文尼再於補時博得12碼，由米拿操刀絕殺，助紅軍以2：1力克李城，保住英超跨季17連勝，國際賽期後若於雙紅會擊敗曼聯，將平曼城前一季創下的最長連勝紀錄。

利物浦再贏即平曼城紀錄

雖然李斯特城落敗，但8戰15分仍保住第3位。利物浦領隊高普覺得，「狐狸」在羅渣士領軍下，可繼2015/16年球季歷史性英超封王後，再衝歐聯資格：「這是百分百可能的，隊名以外，他們與前六球隊沒有分別。」另外，利物浦近期除了被指球迷於歐聯行為不檢，面臨被罰，英國傳媒也報道，他們疑派駭客入侵曼城的球探軟件。