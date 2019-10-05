足總取消三天近百球賽 憂局勢礙安全 各項學界賽同延期

本周原定上演5場港超，包括昨晚南區對傑志、今午香港飛馬對富力R&F、佳聯元朗對理文、以及明午的和富大埔對愉園、東方龍獅對標準流浪。足總昨發稿表示，因預計各球場附近之交通或受影響，為減低球迷往來球場時可能遇到的不便，宣布所有賽事延期。

多項國際及本土賽同受影響

另邊廂，香港學界體育聯會昨早亦宣布，因顧及參加者安全，取消今起一連3天全部學界賽，補賽再作公布，當中下周一舉行的精英乒乓球賽雙打賽事更不設補賽。

本港近月有多項國際大賽取消，而今季港超開季僅一個月，多次因社會局勢延期或取消賽事，包括10月1日舉行的理文對傑志，以及9月底富力在廣州主場對愉園。除了本月中的港澳埠際賽已延期，港足原定本月15日於香港大球場，與馬來西亞隊合演國際友賽，亦在早前宣布取消。

港超球隊傑志已3次受賽事改期影響，將超過一個月未有賽事，下仗為本月19日對大埔。昨受影響的傑志及南區會方均稱，尊重及理解足總決定。傑志會長伍健稱，明白賽會以大眾安全為重。

賽事接連延期影響今季賽程，足總行政總裁溫達倫（圖）承認這是問題，但未能解釋如何應對：「我們不預期場內會發生示威活動，但球場鄰近交通或會受影響，如部分港鐵站會關閉，令球迷不便。」有球員認為，今季菁英盃增加賽事後，已令賽程更頻密，如今情况將更嚴峻，但理解香港局勢。另有球員承認，賽事多次臨時延期，影響球隊賽前部署。

足總下周二討論港足U18違例罰則

另外，港足U18代表隊有18名球員與體能教練，早前在泰國集訓期間違反法例飲酒，青年軍主教練安頓即晚嚴懲球員，曾擲水樽令球員受傷，之後被停職。溫達倫回應，球員確有做錯，安頓處理也有不當，並澄清足總收到球會反映，而非家長直接投訴。他透露，將在下周二足總董事局例會討論事件及罰則。