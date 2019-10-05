紅軍變陣利長途賽 羅渣士領李城倒戈 黑馬姿態添看頭

利物浦vs.李斯特城 now6221台 晚上22：00直播

這裏只說是失球最少，沒有進一步演繹形容為防守力最強，乃基於有圖老早不代表有真相的年代，柏高自不會單單滿足於得球失球、幾射幾中之類初階數據，xG（expected goals）實屬最低限度升級。在預期失球xGA一環，兩軍其實也不賴，李城第二、紅軍第三，僅不及曼聯而已。此所以，接下來關於防守的討論，仍然具備基礎。（題外話，根據xG調整的積分榜，紅軍跌至第三，落後於曼城及紅魔（！），李城則退居第五）

高普移後兩閘 穩防守線減娛樂性

柏高所言的感到意外，源於幾年前，時任上司以利迷身分，經常哭波喪痛斥羅渣士識攻唔識守，絕對是紅軍上次（不是上屆）臨尾失蹄遺憾丟冠的罪魁禍首。就算是接替羅渣士執掌紅軍的高普，同樣並非以穩守見稱，反而其招牌瘋搶踢法充滿賭博意味。但事實係，正如柏高上季中指出，高普（與哥迪奧拿）敢於打倒昨日的我，以適應世界和環境的變化。高普登陸英超以來，不斷降低瘋搶的頻率、縮後壓迫線設陷阱防守、改善陣地戰的隊形結構，來到今季則再看到調整過兩閘的位置，有效淡化門將艾利臣比加季初養傷的影響。

也許應該說，紅軍這次變動，初心不純粹針對防務或失球，而是務求更具效率、較省體力地控制戰局，因涉及的主要是進攻或控球階段。上季紅軍有球在腳之時，兩閘推到很前、拉到最邊，近乎司職翼鋒，甚至屢次在輔位直接長傳往遠柱的另一邊閘，再二傳回中路製造攻門。結果除了讓原本的邊鋒可以進入中路的scoring position，兩閘自身亦錄得異常高的助攻數字，只是辛苦了中場及中堅需多加跑動補位，於是高普嘗試把兩閘，尤其是右路較易甩位的TAA（阿歷山大阿諾特），拉後至跟防中法賓奴泰華利斯大致平排。

兩閘移後只屬基本設定。二人一般會收得較窄，拉近跟中堅的的距離防範反擊，但偶爾亦會為了抗衡側擊力強的對手如車路士般而拉得較邊。總而言之，如此一退，一邊閘、防中、中鋒和邊鋒形成結構清晰的四邊形，加上一名中場八號游走駁腳，猶如搓馬騮一樣吸引敵軍，然後才利用斜線快速轉邊，讓另一名中場八號後上入楔。整體上，娛樂性恐怕不及以往，魚生粥或會增多，但可望減少無謂的高強度衝刺，有利長途賽和兼顧多條戰線。

李城麥迪臣傷癒復出

李城無歐戰之累，大概正好羡煞不少旁人，想當年羅渣士在歐聯用副選打皇家馬德里便被鬧爆。前上司的評價難言對錯，但最起碼，人會成長，柏高可從沒輕視過羅渣士。當然，李城本已由雲尼亞里把防守結構注入骨髓，上季佩爾也只是衰在進攻不善、浪費華迪，如今則剛好找到平衡。占士麥迪臣掌握走咔啦位和盲眼位非常聰明，是役趕及傷癒復出，相信會幾好睇。

■蘇柏高