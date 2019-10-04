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2019年10月4日星期五
沙拿兩球 紅軍險勝響頭炮 薩軍亞洲兵放異彩 黄喜燦南野拓實各獻入球助攻
利迷籲高普簽日韓雙星
美斯助攻阿蘇奠勝 巴塞反勝國米
阿巴謙「牛一」建功 車仔凱旋
南區傑志爭榜首 藍鳥蓄銳 查維斯大勇攻堅
荷路維世界賽膺新「欄王」
體壇快訊：大坂直美安祖絲古會師中國賽8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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