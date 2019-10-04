南區傑志爭榜首 藍鳥蓄銳 查維斯大勇攻堅

冠忠南區在今晚港超的前列大戰，在主場旺角場迎戰事隔逾兩周再戰的傑志，勝方將升榜首。近况大勇的南區澳洲籍射手查維斯，將與倒戈的「藍鳥」翼鋒蘇沙爭取入球。

兩隊繼上季足總盃決賽後再碰頭，南區現3戰5分排第2，落後榜首東方龍獅2分，連同盃賽開季4仗未嘗敗績，近兩場聯賽均是完場前逼和力保不敗，今季加盟的查維斯該兩仗接連建功，將續肩負入球重任。主教練鄭兆聰承認上仗打和佳聯元朗表現欠佳，盼今仗證明實力。上仗傷出的中場狄卡奧或可趕及上陣。

傑志在社區盃及港超對理文的兩場賽事延期後，已有逾兩周未有比賽，眾將養精蓄銳迎接此戰。「藍鳥」兩仗獲4分排第3，雖有射手盧卡斯因傷上陣成疑，不過將倒戈的翼鋒蘇沙則充滿信心可全取3分。

飛馬明迎戰富力提前下午2時半舉行

另外，香港飛馬主場對富力R&F原定明午5時半在香港大球場舉行，足總昨表示，預計當日球場附近交通或受影響，為減低球迷進出球場或遇到的不便，經兩隊配合及同意，賽事將提前下午2時半舉行。而今起一連3天的U14、U16及U18青少年聯賽共36場賽事，據悉以大型公眾活動致交通不穩為由改期舉行。