沙拿兩球 紅軍險勝響頭炮 薩軍亞洲兵放異彩 黄喜燦南野拓實各獻入球助攻

利物浦昨仗首次在歐聯主場作賽，開賽36分鐘內，先後由倒戈薩斯爾堡的翼鋒沙迪奧文尼、後衛安德魯羅拔臣及穆罕默德沙拿建功，以3：0遙領。39分鐘，黄喜燦扭過「紅軍」中堅華基爾雲迪積克後射入為薩軍破蛋。黄喜燦其後在56分鐘助攻南野拓實，而後者又在60分鐘助攻挪威射手艾寧夏蘭特追和3：3。惟沙拿於69分鐘建殊功，終助紅軍驚濤駭浪下險勝，錄得各項賽事主場12連勝，也是紅軍於1985年4月至11月間，造出18連捷紀錄後的最佳主場成績。

高普：需汲取遙領被追和教訓

薩軍及紅軍賽後以3分排第2和3位，同少首輪以2：0挫紅軍的拿玻里1分，該榜首球隊昨晨作客只能與亨克悶和0：0。紅軍領隊高普說：「我認為己隊開賽後半小時是突出的。薩爾斯堡並不喜歡我們的高速。可是對手後來改變陣式……我並沒為賽果感憤怒，因對手的表現值得尊重。我們必須做得好一點。這對利物浦是很好的教訓。我早已知道球隊定要改善，現在每個人都明白了。」

紅軍在英超7戰全勝排榜首，明晚將迎戰少7分的第3名球隊李斯特城，高普說：「我認為羅渣士（李城領隊）看見我軍這仗的防守，會相信占美華迪將會有5次單刀機會。」

紅軍聯賽盃違規罰款193萬

另外，英格蘭聯賽會昨晨判紅軍罰款20萬鎊（193萬港元）。事緣紅軍上周中聯賽盃第3圈作客淘汰英甲球會米爾頓凱恩斯中，違規派出不合上陣資格的西班牙籍中場基列維拿。但紅軍不會被取消比賽資格，而其中10萬鎊緩期至下賽季結束繳納。