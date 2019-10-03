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2019年10月3日星期四
熱刺潰敗 英超隊史上最差 2:7負拜仁B組包尾 曼城輕勝C組居首
皇馬驚險逼和布魯日 拿祖高圖爾斯傷病告退
祖雲大勝利華 C朗埋齋寫3項紀錄
曼聯勢遣小將征AZ 阿仙奴3守將復出迎標軍
港足U18紀律醜聞後返港 主帥張健峰:球員上沉重一課
22歲拉尼斯200米奪金吐烏氣
體壇快訊：黃杜配瑞典賽登場
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【明報專訊】（請看附圖）
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