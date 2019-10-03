熱刺潰敗 英超隊史上最差 2:7負拜仁B組包尾 曼城輕勝C組居首

熱刺昨主場出擊有好開始，在12分鐘由韓國隊球星孫興慜拔頭籌，但僅3分鐘便被拜仁守將甘美治扳平，完半場前羅拔利雲度夫斯基再為拜仁射成2：1。換邊後熱刺兵敗如山倒，被拜仁的法國籍翼鋒基拿比於53及55分鐘梅開二度。主隊由射手哈利卡尼射入12碼追至2：4，但曾效阿仙奴3季的基拿比，面對昔日北倫敦死敵不手軟，於83及88分鐘達成「大四喜」，加上利雲度夫斯基再入一球，終作客大勝7：2。

前廠兵基拿比大四喜 賽後諷熱刺

拜仁全取6分B組居首，貝爾格萊德紅星主場3：1反勝奧林比亞高斯，力壓熱刺排次席。基拿比當年不獲阿仙奴重用，惟賽後不忘在社交網留言「北倫敦是紅色的」，未忘對兵工廠的感情。

熱刺繼1995年後再於歐洲賽失7球，亦是英超隊歷來歐戰主場的最大敗仗。面對多個不光彩紀錄，領隊普捷天奴難掩失望：「拜仁每次觸球都能入球，這是難以接受。我們非常失望和沮喪，但必須團結振作，相信自己。」後衛維頓漢坦承對大敗感羞愧和尷尬，「我不會逃避，球員必須承擔所有責任。」

曼城科頓獲讚 B施華涉歧視被控

另一英超球隊則大放異彩，曼城在C組憑史達寧建功及助攻菲爾科頓，主場2：0輕取薩格勒布戴拿模，兩戰全勝排榜首。不過，史達寧賽後獲主帥哥迪奧拿大讚，這名24歲前鋒亦表示相信科頓的能力，期待年輕5歲的後輩，盡快入選英格蘭隊再當隊友。而昨仗正選的貝拿度施華（B施華），因上月在社交網留言戲弄隊友班捷文文迪，英格蘭足總昨正式提控他涉種族歧視，或遭罰款甚至多達6場停賽；貝拿度施華有一周時間回應。