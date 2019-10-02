美國老飛人 跑出第二春 加特連世界賽摘銀 矢志再衝奧

「我不嗜賭，不過也常看撲克牌。常言道，當你站起身，就應該離開賭枱，希望這些事在東京都會完結。」加特連訂下的退場計劃，仍相對自主。他日前在100米決賽跑出9.89秒，僅次美國同胞基斯甸高文摘銀，之後亦會齊戰接力。他保證至明年前不把籌碼花光：「如果思考太多未來，會蠶食在田徑場上的狀態，我想為自己生涯的結束感到自豪。」

患ADHD 訓練難集中

不談前路，那就說一下過去。加特連在2001年被罰停賽，似乎較鮮為人知。與兩名體壇傳奇「水怪」菲比斯及「波神」米高佐敦一樣，他患有專注力失調及過度活躍症 (ADHD)，停賽令他不能再以藥物控制病情。他稱因而難在枯燥乏味的訓練集中精神，「去到決賽卻充滿能量，周圍很多事吸引我，很奇怪，我感覺自己就在家中」，這或許解釋了為何他總能在大賽決賽中有宇宙級穩定性。

誤塗禁藥被罰停賽 遇保特燃鬥志

2006年，加特連有傳被按摩師塗上可疑藥膏，致藥檢對睪酮呈陽性反應，再被重判停賽4年，一度令他向美式足球尋出路。他承認這段時間有自殺念頭，唯有每天去派對消愁，直到「牙買加飛人」保特橫空出世，於北京鳥巢以9.69秒跑完100米：「這觸動了我的鬥心，看着電視只想，要與這個人決戰。」

回憶二人首次交手，加特連說：「他有一種氣場，砰一下槍聲，對手已在找他在哪，變成跑道上的觀眾。」二人在100米交手10次，加特連只贏過兩次，但包括前年世界賽，令保特的告別戰掃興。今屆世界賽沒有了保特，加特連以9.89秒摘銀，打破年齡紀錄，亦證明自己愈跑愈有，明年東京奧運相信也不例外，金牌就聽天由命吧。