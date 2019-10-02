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2019年10月2日星期三
紅魔棄將為國出塞誓翻身 勢伙盧卡古攻堅 山神倒戈冀歐聯響頭炮
韋拿杜姆籲紅軍向前看再闖決賽
曼聯阿仙奴言和 紅魔7戰9分 30年來最差
AC開緊急會議 甘帥前途未卜
夏登獻三雙 火箭季前賽旗開得勝
港足U18邀請賽不敵緬甸3連敗
體壇快訊：何鈞傑無緣瑞典賽正賽
電視精選
美國老飛人 跑出第二春 加特連世界賽摘銀 矢志再衝奧
謝震業闖200米決賽成中國第一人
法拉前教練賣禁藥 罰禁足田徑界4年
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【明報專訊】（請看附圖）
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紅魔棄將為國出塞誓翻身 勢伙盧卡古攻堅 山神倒戈冀歐聯響頭炮
韋拿杜姆籲紅軍向前看再闖決賽
曼聯阿仙奴言和 紅魔7戰9分 30年來最差
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