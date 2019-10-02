紅魔棄將為國出塞誓翻身 勢伙盧卡古攻堅 山神倒戈冀歐聯響頭炮

巴塞隆拿vs.國際米蘭 now644台、有線602/662台 明晨03：00直播

巴塞隆拿及國際米蘭在F組首戰，分別打和主隊多蒙特與客軍布拉格斯拉維亞，巴塞此役誓在主場響頭炮，惟今季改由干地執教的國際米蘭脫胎換骨，意甲6戰全勝高踞榜首，在歐洲五大聯賽中，與英超7戰全捷的利物浦互相輝映，而且在歐聯也是不敗。為國米取得這佳績的功臣，有已取3個意甲入球的前曼聯球星盧卡古，以及日前聯賽開齋卻領紅的曼聯借將阿歷斯山齊士。

山齊士籲隊友勿失機

山神在2011至14年曾效力巴塞，今次已非首次返回魯營球場作賽，上次回歸是在今年4月的歐聯8強，當時曼聯以0：3慘敗出局。這名智利隊前鋒回憶該仗時說：「巴塞在主場作賽的實力非常強大，若我們獲得一或兩個機會，就絕對不能浪費。曼聯那次浪費了3、4個機會後，巴塞隨即取得入球，最後以0：3敗走。倘若你想贏，就必須把握每個機會。任何球員都喜歡勝出歐聯比賽，這不止是參與，我是為了勝利而戰。」

美斯缺陣 基沙文肩負重任

山神之言或可兌現，事關巴塞季前及開季以來傷兵不斷，表現跌跌碰碰，主將美斯只曾在歐聯和西甲共披甲3次，且均不能踢足全場，據報他與奧士文尼迪比利雖能參與部分練習，但仍上陣成疑，這令蘇亞雷斯及新兵基沙文責任更重大，基沙文說：「我入了3球，不太差，對嗎？我可以做好一點，但我始終加盟不久。我為球隊努力不懈，若能繼續建功和貢獻助攻，那就更加好了。」

與此同時，後衛碧基疑因早前表示不喜歡在季前到日本和美國踢熱身賽，被巴塞董事局邀請對話欲解除「內訌」危機，似將與會長巴杜姆的不和表面化。