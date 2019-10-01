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2019年10月1日星期二
拜仁3翼鋒征熱刺冀正名 古天奴任攻中如魚得水 誓返英展實力
藍斯勢擔正 率祖雲迎利華爭響勝鼓
陳晞文盼再戰奧運 世盃傷勢無礙 拋開上屆落選壓力
港足U18邀請賽反負中華台北
程小雅世界賽競走締個人最佳
日本女籃亞洲盃挫中國取四連霸
李城5蛋贈紐卡素續守第3 華迪英超累入85球超C朗
里昂球迷不滿遷就中國提早開賽 砌藏獨旗表不滿
AC開季6戰4敗 81年最差
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【明報專訊】（請看附圖）
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