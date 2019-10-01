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AC開季6戰4敗 81年最差

【明報專訊】AC米蘭昨晨迎戰費倫天拿，在梅沙基奧下半場被逐下，以1：3負有列貝利建功的客軍，開季6戰第4負，創下81年來最差意甲成績，曾包尾的費倫賽後升上第9。

歐洲主要賽果（見表）

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