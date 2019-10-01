拜仁3翼鋒征熱刺冀正名 古天奴任攻中如魚得水 誓返英展實力

熱刺vs.拜仁慕尼黑 now643台、有線616/656台、無綫MyTV Super 303台 明晨03：00直播

歐洲五大聯賽開季以來，暫列英超次席的曼城7戰入27球、均入3.86球火力最強，拜仁慕尼黑不遑多讓，在德甲6戰入19球均入3.17球排第2，最突出者固然是獨取10球的羅拔利雲度夫斯基，但為他提供「彈藥」的前鋒湯馬士梅拿、翼鋒基拿比、京士利高文、中場甘美治及菲臘比古天奴等俱功不可沒，其中繼承列貝利與洛賓位置的高文和基拿比，分別場均貢獻3次盤扭和兩次關鍵傳送，以及兩次助攻和1.8次關鍵傳送。

古天奴讚拜仁「像個大家庭」

事實是拜仁向來重視側擊，今夏更從國際米蘭借來比列錫，以讓3名翼鋒輪流上陣，保證進攻質量。亦由於此，以巴塞隆拿借將身分加盟的翼鋒古天奴，已被拜仁教練尼高高華改造，移入路司職進攻中場後如沐春風。他說：「從比賽張力來說，德甲與英超非常相似。每隊都會奮戰到最後，每次爭奪都是戰爭。西甲則因有較多空位而讓球員思考，尤其是對陣巴塞隆拿的都會注重防守，所以不易取得入球。」

他於2013至18年初效力利物浦期間，曾兩度射破熱刺大門。至於在巴塞一季半期間頗失意的他，指拜仁像個大家庭，「這裏的人開放誠實，願意交談，我和比列錫及米高古辛斯都受球迷歡迎。令我們很舒服」。

熱刺飄忽疑因將帥有離心

去季歐聯亞軍熱刺卻是另一回事。領隊普捷天奴今季續與皇家馬德里和曼聯扯上關係，主將基斯甸艾歷臣及維頓漢等至少4將頻傳有離心，令球隊不穩，英超7戰僅3勝外，上周中更在聯賽盃蒙羞被英乙的高車士打淘汰，明晨迎戰拜仁求響歐聯勝鼓不易。

（歐聯消息）