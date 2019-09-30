東方遭大埔逼和 兩連勝告終 中村祐人回巢後備建功 李志堅倒戈戰失分

文、圖：余瑋

東方今季首於將軍澳運動場主場出擊，上季為大埔奪標的馮慶燁、艾華度、梁冠聰及李家豪等6人正選倒戈，剛加盟的大埔前隊長黃威只列後備，大埔則有5將留隊遇上舊帥李志堅。面對東方兩連勝氣勢，仍未打開勝利之門的大埔被看低一線，不過留隊的辛祖、楊賜麟、唐道碧，聯同傷癒的杜度及勞高，遇上多名前隊友都大打爭氣波，上半場攻守表現落力下，於17分鐘有辛祖單刀被馮慶燁攔截博得12碼，親自操刀先開紀錄。32分鐘，大埔小將孫銘謙前場搶走來球助攻辛祖梅開二度，大埔作客半場領先2：0。

艾華頓梅開二度無助球隊取勝

換邊後形勢大變，東方先在59分鐘由馮慶燁近門頂入，3分鐘後再由艾華頓混戰中建功扳平，艾華頓於79分鐘梅開二度，反超前3：2。之後主隊有多次黃金機會擴大比數，但中華台北隊前鋒陳浩瑋扭過門將陸平中後，射空門不入。大難不死的大埔於86分鐘，憑後備入替的港足入籍兵中村祐人一記冷箭扳平，回歸大埔首仗即建功，而東方的鍾偉強於完場前疑在禁區內被麥保美攔截，但球證判禁區外罰球，兩軍未再有入球下，最終踢成3：3平手。

東方以3戰7分續排榜首，同日打和的冠忠南區落後兩分緊隨其後。大埔則得2分在10隊中排尾二。面對舊主大埔，東方主帥李志堅稱不會有特別感覺，早有信心球隊可扳平，但對領先後未能擴大比數感可惜。

楊賜麟：賽和對東方構成壓力

大埔守將楊賜麟則說：「雖然他們是上季主力，但不代表改投新球會後，就一定贏到我們，足球就是這樣。他們賽前高姿態說要勝利，如今只能打和，相信會對他們構成壓力。」隊長杜度則承認昨仗感覺特別，對領先兩球下只能打和感失望，但欣喜球隊奮鬥到最後，有信心下仗可獲勝。