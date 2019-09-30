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2019年9月30日星期一
殘陣曼聯靠小將破廠 17歲格連活特勢正選 阿仙奴作客防守堪憂
曼城奏捷力逼紅軍 哥帥：爭標不容有失
馬體會皇馬打吡言和 拉莫斯疑辱旁證 施蒙尼不滿未判罰
國米六連捷 山神正選開齋兼領紅
麥巴比復出獻助攻 PSG贏波續居首
體壇快訊：陳芷澄印第安賽並列16位
電視精選
東方遭大埔逼和 兩連勝告終 中村祐人回巢後備建功 李志堅倒戈戰失分
查維斯頭槌扳平 南區僅和元朗
港足U18鬥台北 主帥張健峰籲全力應戰
高文世界賽膺百米飛人 9.76秒奪金 史上第6快
咸美頓反壓陸奇尼俄國站封王
中國女排11連捷五奪世盃
港欖亞洲系列賽煞科站居亞失總冠軍
港羽殘疾人國際賽3金1銅謝幕
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【明報專訊】（請看附圖）
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殘陣曼聯靠小將破廠 17歲格連活特勢正選 阿仙奴作客防守堪憂
曼城奏捷力逼紅軍 哥帥：爭標不容有失
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