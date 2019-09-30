體壇快訊：陳芷澄印第安賽並列16位

魏賡黃芷銦柏林賽締個人最佳

世界六大馬拉松之一的柏林馬拉松昨上演，港隊男將魏賡跑出2小時26分15秒排117名，女將黃芷銦以2小時41分09秒衝線，位列31名，二人齊創個人最快時間。埃塞俄比亞籍的比基利以2小時01分41秒封王，慢世界紀錄2秒。

港乒小花台北賽添3銅

香港乒乓球隊昨出戰中華台北青年公開賽，多線打入4強後未能再作突破。其中李嘉宜在青年組女單及伙周穎詩出戰女雙，均敗予東道主，加上陳邵藍在少年組女單亦無緣晉級決賽，在不設季軍戰下為港添3面單項銅牌。

上海申鑫護級失敗或解散

中甲球隊上海申鑫前晚主場1：2不敵浙江綠城，提前3輪護級失敗。有傳2016年由中超降班的申鑫資金鏈斷裂並將解散，下季不角逐中乙。

火箭大鯊魚合演季前賽

NBA季前賽明早8時展開，首仗由夏登及韋斯特布克聯手，領火箭於休斯敦主場迎戰上海大鯊魚。今季除了續有NBA中國賽，亦首辦日本賽及印度賽，湖人、籃網、速龍等均會出賽。