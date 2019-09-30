殘陣曼聯靠小將破廠 17歲格連活特勢正選 阿仙奴作客防守堪憂

曼聯vs.阿仙奴 now611/621台 明晨03：00直播

曼聯上周遭韋斯咸擊退，3分的損失遠不及拉舒福特受傷離場大，據報他在國際賽後才能上陣，加上安東尼馬迪爾共6人要養傷，前鋒只餘格連活特可擔此重任。這名17歲小將近兩周在歐霸及聯賽盃上陣兼入球，左右腳均純熟的他，獲主帥蘇斯克查力撐初生之犢不怕虎：「令我很欣賞的是，他總不放過起腳機會，一直相信自己，所以我全不擔心他。」名宿高爾就認為格連活特有天賦，但現時倚重他只會增加小將的壓力，「最好當然是收購多一名前鋒」。

今夏曾有傳盧卡古離開曼聯之時，便是阿仙奴前鋒奧巴美揚來投之日，最終舊人去，新兵卻沒有來。奧巴美揚賽前再向兵工廠表忠：「我很高興繼續留在這裏，未來數年將會繼續爭取錦標。」

迪基亞：將與蘇帥共同戰鬥至死

曼聯季初受攻力問題困擾，但後防也潛藏隱憂，域陀連迪路夫續約後狀態續低迷，勞基梳爾、保羅普巴亦剛傷癒，連加盟3年的守門員教練亦離迪基亞而去，但後者稱續約後無異心：「我們會與他（蘇斯克查）共同戰鬥至死，他在艱難的時候接手，是這大家庭的成員，了解這裏的人事。」中場桑馬達相信曼聯可重建王朝，自己能再染指錦標。

艾馬利冀新隊長沙加身先士卒

另一邊廂的阿仙奴後防問題更大，除了一對中堅，防守中場格列沙加也曾鹵莽剷人輸12碼，要打破近12年作客奧脫福不勝宿命，主帥艾馬利便要下苦功。惟他認為沙加獲大部分球員推舉為新任隊長，有能力身先士卒：「有時他會犯錯，但最重要是有分析和改善的心態。投票後我給了他任務：每場身體力行，首先就是這一場對曼聯，去改變外界的看法。」兵工廠今季4名副隊長，分別是奧巴美揚、比利連、奧斯爾及今仗缺陣的拿卡錫迪。

（英超消息）