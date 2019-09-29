巧固難為無米炊 港將推廣夾縫播種 辭工眾籌入校 三招盼遍地開花

文：黃頴恩、圖：鄭嘉慧

今年夏天，27個香港人，一個世界冠軍夢，一次眾籌，令巧固球的名字映入大眾眼簾。這項運動在港發展僅10多年，凝聚球手奮不顧身四出征戰；然而隊友齊上齊落的同時，回歸生活卻倍感孤獨。即使如港隊主力練栢希（圖）般獲家人支持追夢，但這個連名字也得一番解釋的項目，或反映非主流運動在港的處境：「打巧固球很孤獨，圈內凝聚力強，但外人根本不認識，不知你為何事拚命。」

曾闖世界賽4強 嘆港人不聞問

披港隊戰衣，無不努力讓區旗在賽場飄揚。港隊近年屢登亞洲賽等頒獎台，帶着榮譽返港卻乏人問津。現實似是一盆冷水，令球員亦不禁動搖，阿希亦難免心酸：「好像再努力也不及精英運動員，並非他們不好，但有時看到知名運動員早段出局亦獲報道，我們曾登上世界第2仍無人關注。」不過，這群熱血之師未有灰心，女隊在上屆世界賽打入4強，近仗對陣世界「一姐」中華台北隊，亦僅負數分，便大膽訂下目標，網上眾籌經費衝擊世界冠軍。

港隊每年約兩、三個大賽，每次出國人均消費6,000元，世界賽報名費較高需9,000元；阿希稱同代隊友大多剛開始工作，節衣縮食仍可省下經費，但對學生球手負擔甚重。港隊最終籌得逾21萬，每人獲最多半額資助，餘款撥歸青訓，阿希解釋：「青訓更重要，與其花光這筆錢，不如為後輩留個希望。」眾籌帶來另一收穫，就是圈外理解。阿希略帶興奮地描述親友主動了解，甚至工作時偷看比賽直播，目睹女隊8強飲恨，馬上傳來短訊安慰，皆是她習球10年未見之事。

兼教宣傳行政一腳踢

阿希受高中老師影響接觸巧固球，首次為港出賽勉強湊夠12人。香港沒專項教練，隊友在摸索中成長，同時察覺欠缺青訓，自組球會覓資源辦比賽，同時主動爭取入校發掘新血。不過部分學校傾向在體育課推廣，原任全職老師的阿希和一名隊友毅然辭職，四出推廣：「籃球或許不會消失，但如果不去做，可以預想巧固球逐漸消失，我不忍心失去努力多年的東西。」

上午兼職教師，下午游走港、九、新界教波，晚上再到天水圍或屯門練習，過去兩年每天如是，更兼顧推廣、行政多重身分。阿希坦言，明夏將結束這段無悔之旅，盼為球隊未來奠下基礎：「最重要是傳承二字。今年會多開班培訓教練，日後或由在學隊員負責日間教波，希望建立系統，讓巧固球延續下去。」