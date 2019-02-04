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2019年9月29日星期日
紅軍險勝續領風騷 跨季聯賽16連捷 熱刺車路士齊勝止頹
文迪去信護B施華 稱未感受歧視
10人巴塞殘陣兩球挫基達菲
祖雲輕勝 保方破上陣紀錄
萊比錫不敵史浩克 拜仁險勝上榜首
陳晞文鄭俊樑為港奪奧運風帆資格
中國女排世盃封后 五度稱霸創歷史
體壇快訊：陳芷澄印第安賽暫列第5
SUN 周日足球直播
巧固難為無米炊 港將推廣夾縫播種 辭工眾籌入校 三招盼遍地開花
教大港將搖籃 畢業生學界育苗
叩門爭曝光率 獲跳高女神支持
李志堅領東方「堅家軍」倒戈戰大埔
醜聞未息 港足U18邀請賽失利
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【明報專訊】（請看附圖）
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