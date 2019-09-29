體壇快訊：陳芷澄印第安賽暫列第5

蘇炳添負傷百米止步準決賽

中國隊飛人蘇炳添昨負傷出戰田徑世界賽，在準決賽跑出10.23秒小組包尾，總成績排尾四，隊友謝震業亦以12名畢業。今屆首金落在肯尼亞的卓姬治身上，她昨於女子馬拉松跑出2小時32分43秒，擊敗衛冕的巴林隊選手崔妮姆。港將程小雅今晚戰競走賽，盼為明年東京奧運達標。

日本首挫愛軍世盃A組居首

日本隊昨續以東道主身分出戰欖球世界盃，半場落後下爆冷以19：12，反勝世界第2的愛爾蘭隊，取得正式賽事對賽首捷。日本隊在A組挾兩連勝居首，領先次席的愛爾蘭隊3分，出線8強機會高唱入雲。

陸奇尼連續4站排頭位

摩納哥籍的法拉利新星陸奇尼，昨於世界一級方程式賽車（F1）俄羅斯站，連續4站排頭位。該隊對上一次有車手連續4站以頭位起步，已是自2001年的舒密加。平治的咸美頓及上站奪標的法拉利車手維迪，今日排2、3位出賽。

鹿島逼和札幌連勝斷纜

鹿島鹿角昨於日職迎戰北海道札幌岡薩多，早段被客軍後衛進藤亮佑開紀錄，直至50分鐘才由巴西籍中場沙真奴安東尼奧扳平1：1，兩連勝斷纜，多踢一場下與爭標勁敵FC東京同分，後者今午作客松本山雅。另外，大阪櫻花昨於打吡戰主場以3：1擊敗大阪飛腳，升上第4位。