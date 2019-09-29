紅軍險勝續領風騷 跨季聯賽16連捷 熱刺車路士齊勝止頹

錫菲聯昨仗早段恃主場出擊，多次攻入利物浦心臟地帶，但射門質素欠佳。利物浦利用逼搶組織突擊，令沙迪奧文尼兩次獲半單刀機會。一次入楔射高後，他再在42分鐘射中門柱。未能半場領先的紅軍，最終靠韋拿杜姆70分鐘遠射，甸恩軒達臣接波失誤漏入打開紀錄，加上主隊後備前鋒利安奇勒近門撞高，終以1：0險勝，開季七連捷。

奧里亞領紅 10人熱刺挫修咸頓

軍心不穩的熱刺則克服大半場10人應戰的劣勢，主場2：1擊敗修咸頓。他們先憑中場尼當比利撞射領先。惟右閘奧里亞之後4分鐘內連續兩次犯規，兩黃一紅被逐，需由剛續約的穆沙施素高移後客串。門將洛里斯更在39分鐘門前盤扭失敗，被丹尼艾格斯送入空門。熱刺3分鐘後憑哈利卡尼反擊建功，並在下半場守住客軍攻勢，獲開季各項賽事9場第3勝，暫屈居利物浦、曼城及韋斯咸之後排第4。車路士則在主場憑美臣蒙特下半場博得12碼，佐真奴費路操刀得手，加上韋利安埋齋，小勝白禮頓。新帥林柏特今季上任後，終在史丹福橋取聯賽主場首勝。

林柏特領車路士聯賽主場首勝

而利物浦在上周中聯賽盃派副選擊敗英甲米爾頓凱恩斯，該仗入球兼助攻的占士米拿獲球會提出續約，高普稱雙方已在磋商，自己並不焦急。昨日亦傳出消息，指紅軍在比賽中派出不合資格的球員。英媒指西班牙籍中場基列維拿今季外借回收，7月已向足總註冊，但未得到在英格蘭比賽的批文，該仗後備上陣屬違規，料紅軍將被罰款，不會被取消資格。

續三線征戰的紅軍未來半個月迎接艱辛賽程，本周中先在歐聯分組賽迎薩爾斯堡，以及周六聯賽主場鬥李斯特城。李城暫為全英超失球最少的球隊，今晚主場對紐卡素，但中場核心占士麥迪臣上陣成疑。