Be Water如水進退 黃洋的足球哲學 國援身分掛隊長臂章 盼港足表現凝聚社會

「當你得到愈多，你就會愈珍惜和感恩。」這是黃洋來港生活10年的最大感受。35歲的他生於上海，在當地勁旅上海申花接受青訓，亦曾到巴西學法，但24歲時因未能升上一隊而改投職場。惟他自言，內心等待一個求變的機會，最終在2008年下定決心來港讀書，10年後由國援成為港足及傑志的「大哥」。

黃洋適應香港環境帶來的新衝擊，一直謹記已故武打巨星李小龍提倡的「行雲流水」哲學思想。面對身邊港人同學，他起初一句廣東話都不懂，一年後對答已無難度；面對傑志外援，他在理大學士及中大碩士畢業後，英語突飛猛進；面對香港資訊自由，他學會多思考多分析，如今更稱：「香港人的做事方式及價值觀，我愈了解就愈喜歡。」他還不忘飲水思源：「香港這地方，令我得到機會接觸職業足球，在傑志和港隊參加了不少國際賽，體驗到亞洲以至全球最高水平足球。我可以做的是繼續珍惜和享受，盡力回饋香港足球。」

來港10年 理解球迷表達訴求

過去3個月，反修例風波令香港局勢動盪，港足在此時披上代表隊戰衣出戰世盃外圍賽。去年成為港足隊長的黃洋稱，足球已遠超純粹競技的體育項目：「代表港隊比賽時，球員有責任鼓勵人心和團結社會。在香港目前這麼困難的環境，我希望透過場上一舉一動，讓關注香港足球的市民，感受到球員是跟球迷站在同一陣線，也希望可像上屆世盃外，留下值得球迷回憶及回味的表現。」

近年港足主場比賽，賽前球迷噓國歌及舉起橫額表達政治訴求已成為常態。黃洋認為，香港的政治環境容許及有空間給市民表達意見：「球場像是一個社區，球迷在這裏有自由及權利，不止求觀賞賽事，還可表達對香港足球或這城市想說的話。只要行為沒影響比賽過程，球員會理解及包容。」他又認為，政治立場「沒有絕對的對或錯」，會尊重各方經獨立思考的觀點。

鋪路交棒 盼小將世盃外取經

港足今屆世盃外亞洲區次圈C組，需硬撼伊朗隊等3支西亞勁旅，而首仗作客柬埔寨隊失分後，以1和1負暫列末席。黃洋承認，今年對港足是困難一年，備戰時間不足，但會戰鬥到最後：「港足目前處於過渡期，很多入籍球員都年過35歲，4年後難再入選，本地有具潛質的年輕球員，但大賽經驗不多，今屆賽事就是給他們體驗和感受。」

身為港足及傑志隊長，黃洋多次在公開場合強調尊重和團結，他解釋：「足球不是一個人，也不止是場上11人的運動，還包括球迷、市民和社區。代表港隊比賽，就是對所有香港市民的一種尊重。如果一個地區足球發展想有進步，最需要就是團結。」他以港足為例，形容這是個「很包容的團隊」：「港足由很多來自不同背景球員組成，聚集一起做同一件事，觀乎全球也屬少見，這亦反映一個城市的包容度。」

文：余瑋

圖：賴俊傑