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2019年9月28日星期六
皇馬征馬體會勢穩字訣 施丹：無球在腳便縮後 兩新7號仔關鍵
法迪鬥基達菲料掛帥 或為西班牙踢世少盃無緣國家打吡
港足U18爆紀律醜聞 青年軍教練安頓停職
利物浦作客錫菲聯 文尼復出爭七連捷
林書豪轉戰CBA 有意代表國籃出賽
巴迪姬維杜娃武漢網賽4強止步
體壇快訊：陳晞文鄭俊樑世界賽排名齊升
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Be Water如水進退 黃洋的足球哲學 國援身分掛隊長臂章 盼港足表現凝聚社會
為女友留港 他日或返滬盡孝道
下月36歲 難捨球壇拚到最後
中國聯賽發展快 國援勢成絕唱
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【明報專訊】（請看附圖）
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