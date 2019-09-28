港足U18爆紀律醜聞 青年軍教練安頓停職

港足U18今年8月24日至9月1日曾到泰國春武里府集訓，足總當時公布U18主教練為鄧冠研，安頓則任U15主教練，但兩隊於同一地點集訓及同時返港。消息指，在集訓最後一晚，青年軍主教練安頓知悉有球員及助教到鄰近酒店的酒吧消遣後即大怒，在球員熟睡時命令起牀做300次掌上壓等懲罰，疑令球員不滿而回港後向家長反映，繼而向足總投訴。有報道指，這名西班牙籍教頭還罰深夜跑圈，曾擲水樽令球員受傷。

據報2016年加盟足總的安頓現被停職，港足U15早前出賽由余小資領軍；而港足U18目前參加CTFA U19邀請賽，主教練亦改由張健峰帶隊，但部分疑違規的U18球員，仍有入選參賽。而球隊今午首仗對直布羅陀隊，張健峰在賽前未有提及上述事件，強調麾下專心備戰，並稱：「他們在球場內外的紀律都做得很好。」

黃威加盟東方 明鬥大埔勢倒戈演地標

另外，港超東方龍獅昨宣布簽入27歲港足中場黃威，身披23號球衣，將再次跟恩師兼東方主教練李志堅合作。黃威在東方的「地標戰」，或是明午港超主場倒戈前東家和富大埔。至於今午港超獨腳戲，由香港飛馬主場對標準流浪。