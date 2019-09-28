皇馬征馬體會勢穩字訣 施丹：無球在腳便縮後 兩新7號仔關鍵

馬德里體育會vs.皇家馬德里 now611/632台 明晨03：00直播

兩軍近4次交鋒有3場大手交易，國冠盃炮製10球外，西甲和歐超盃各共有4個入球，惟對皇馬而言是時移世易，事關歐聯首戰作客吞巴黎聖日耳門3蛋後，在聯賽分別以1：0和2：0，打敗主隊西維爾及客軍奧沙辛拿中改用保守戰術，控球率只有45%和55%，施丹說：「當我們無球在腳時，所有球員便縮後，球隊因此改善了。我們將會繼續這樣做。」

夏薩特期待與車仔舊隊友迪哥較量

從皇馬作客西維爾一役所見，中場占士洛迪古斯、翼鋒加里夫巴利及新兵夏薩特等都勤於回防，而後兩者明晨勢復出惡鬥馬體會。對夏薩特而言，此役是其首場馬德里打吡，並有望與馬體會的車路士昔日隊友迪亞高哥斯達同場較量，仍未為新東家建功及助攻的他說：「特別敵人？哥斯達是我的朋友，我倆曾並肩作戰。」

皇蘇大捷升次席 少皇馬1分

此役的另一焦點也與夏薩特有關，就是他與馬體會鋒將祖奧菲歷斯新「7號仔」之戰，這葡萄牙新兵因艾華路莫拉達停賽，勢和周中勝馬略卡時結束入球荒的哥斯達掛帥攻堅，而他們的新隊友左、右二閘雷蘭洛迪及捷比亞也或舉足輕重（見下表）料可考驗皇馬後防，尤其後者需續以中堅拿祖費南迪斯串演左後防。

此外，皇家蘇斯達昨晨藉皇馬借將中場馬田奧迪加特美妙助攻打開紀錄，協助球隊主場以3：0大勝末段少踢1人的艾拉維斯，賽後6戰得13分升上次席，與第3的馬體會同分，暫少皇馬1分，而一度是榜首的西維爾則以兩球領前上半場下，下半場被伊巴16分鐘內連入3球下敗走，賽後以10分跌落第7。