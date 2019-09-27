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2019年9月27日星期五
互射12碼險勝英甲球隊 格連活特復出建功 曼聯闖16強惡鬥車路士
紅軍輕勝 艾利洛破最年輕正選紀錄
皇馬大戰馬體會前登榜首
國米挫拉素五連勝 干地創球會紀錄
PSG負蘭斯 主場不敗斷纜
蘇炳添世界賽百米抗歐美日強敵
港足U18赴台踢邀請賽 明鬥直布羅陀
體壇快訊：鄭俊樑世界賽暫列14位
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【明報專訊】（請看附圖）
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互射12碼險勝英甲球隊 格連活特復出建功 曼聯闖16強惡鬥車路士
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