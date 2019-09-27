皇馬大戰馬體會前登榜首

【明報專訊】夏薩特、加里夫巴利及賓施馬昨晨缺陣，皇家馬德里終憑一對巴西籍年輕前鋒雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯（圖b前右）建功，主場以2：0輕取「升班馬」奧沙辛拿，賽後6戰得14分，登上榜首。
19歲的雲尼斯奧斯祖利亞於36分鐘，獲得皇馬隊友卻奧斯助攻打開紀錄，入球後更為此哭泣。71分鐘，後備上陣僅1分鐘的洛迪高高斯接應卡斯米路傳球建功，為皇馬鎖定2：0勝局。教練施丹說：「我為兩個入球者高興，我們有時會忘記他們只是18或19歲，看到他們入球後都熱情澎湃。我喜歡洛迪高高斯的入球，但我更喜歡他的控球技術。」
日韓美斯首正選 李康仁建功
皇馬明日在西甲作客馬德里體育會，馬體會昨雖有艾華路莫拉達在77分鐘「兩黃一紅」，卻藉迪亞高哥斯達在26分鐘結束半年入球荒，加上祖奧菲歷斯於64分鐘建功，作客以2：0勝馬略卡，後者有18歲「日本美斯」久保建英首次正選。華倫西亞則在主場3：3打和基達菲，18歲的「韓國美斯」李康仁首任正選兼開齋。
至於日前觸傷左大腿的巴塞隆拿前鋒美斯，需養傷10日，明日聯賽無緣作客基達菲、下周三歐聯主場碰國際米蘭，及之後作客西維爾的聯賽。另外，巴塞早前涉違規從馬體會簽入基沙文，昨遭西班牙足總判罰300歐元（約2578港元）。