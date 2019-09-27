皇馬大戰馬體會前登榜首

19歲的雲尼斯奧斯祖利亞於36分鐘，獲得皇馬隊友卻奧斯助攻打開紀錄，入球後更為此哭泣。71分鐘，後備上陣僅1分鐘的洛迪高高斯接應卡斯米路傳球建功，為皇馬鎖定2：0勝局。教練施丹說：「我為兩個入球者高興，我們有時會忘記他們只是18或19歲，看到他們入球後都熱情澎湃。我喜歡洛迪高高斯的入球，但我更喜歡他的控球技術。」

日韓美斯首正選 李康仁建功

皇馬明日在西甲作客馬德里體育會，馬體會昨雖有艾華路莫拉達在77分鐘「兩黃一紅」，卻藉迪亞高哥斯達在26分鐘結束半年入球荒，加上祖奧菲歷斯於64分鐘建功，作客以2：0勝馬略卡，後者有18歲「日本美斯」久保建英首次正選。華倫西亞則在主場3：3打和基達菲，18歲的「韓國美斯」李康仁首任正選兼開齋。

至於日前觸傷左大腿的巴塞隆拿前鋒美斯，需養傷10日，明日聯賽無緣作客基達菲、下周三歐聯主場碰國際米蘭，及之後作客西維爾的聯賽。另外，巴塞早前涉違規從馬體會簽入基沙文，昨遭西班牙足總判罰300歐元（約2578港元）。