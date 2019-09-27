互射12碼險勝英甲球隊 格連活特復出建功 曼聯闖16強惡鬥車路士

曼聯中場保羅普巴及前鋒格連活特傷癒復出正選，另一小將杜安薛比更戴上隊長臂章。雙方半場互無紀錄，曼聯戰至68分鐘打破僵局，格連活特在禁區扣過敵衛施射破網，繼上周歐霸盃分組賽後再建奇功。但8分鐘後，客軍有下周三才17歲生日的後衛路克馬菲遜，後上門前撞射扳平，取得職業生涯首個入球。兩軍法定時間踢成1：1，立即互射12碼分勝負，曼聯5輪全中，並在門將羅美路撲出對方中場基奧漢尼射門後，以5：3晉級。

蘇帥不滿意 稱要徹底改變

不過，曼聯昨仗攻力仍然乏善可陳，全場多達31次攻門僅8次中龍，今季首仗英超4球大勝車路士後無以為繼，各賽事連續7仗最多僅入1球。領隊蘇斯克查顯然未收貨：「我們在很多比賽都曾領先1：0，之後球員應該去入第2球，這就是青年球員應學習之處。效力這間球會，不應為1：0滿足，這不是我們想要的足球，我們需要徹底改變。」紅魔下周二英超主場惡鬥阿仙奴，蘇帥確認上周傷出的前鋒拉舒福特，繼續無緣候命，寄望他能在下月中國際賽周前復出。

車路士7:1狂數甘士比

英聯盃16強昨悉數誕生，當中有5場英超對決，曼聯晉級後對手為上屆亞軍車路士。「藍戰士」昨憑巴舒亞伊梅開二度，加上復出的赫臣奧杜爾埋齋，主場7：1大炒英乙球隊甘士比。而利物浦將大戰阿仙奴，紅軍昨在第3圈以2球挫英甲米爾頓凱恩斯；衛冕的曼城則對修咸頓。