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2019年9月26日星期四
頹兵熱刺遭英乙隊踢出局 開季8場僅2勝 普捷天奴斥欠團結
戴偉浚英錦標開齋 助狼隊U21響頭炮
港足取消下月友賽 客軍大馬憂安全拒來港
伍家朗敗陣無緣16強 港隊韓國賽盡墨
巴塞險勝黃潛 美斯再掛彩
祖雲撕布 巴神復出無功而還
梅利珠海賽苦戰過關 時隔9個月ATP單打首捷
體壇快訊：陳晞文世界賽排名躍升第9
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【明報專訊】（請看附圖）
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