體壇快訊：陳晞文世界賽排名躍升第9

烏拉圭挫斐濟取16年來世盃首勝

欖球世界盃昨在日本上演D組賽事，斐濟隊比烏拉圭隊多達陣兩次下，加踢定點球及罰球失分太多，終以27：30告負，烏拉圭隊則創世盃隊史最高得分，兼取16年來世盃首勝。英格蘭隊今在C組出戰美國隊，B組的意大利隊將對加拿大隊。

籃網新兵杜蘭特復出無期

上季NBA總決賽觸傷阿基里斯腱的球星杜蘭特，今夏加盟籃網後復出成疑。籃網領隊昨稱為讓他回復最佳狀態，新季暫未計劃讓他出賽，甚至可能錯過整個球季。至於一同轉會至籃網的艾榮，日前亦在訓練賽中被肘擊臉部，需送醫檢查。

牛丸無緣領中國女足闖世少盃

前港超東方龍獅女主帥「牛丸」陳婉婷，昨率領中國女足U16出戰亞少盃4強，面對勁旅日本隊雖半場力保不失，但於68分鐘及82分鐘連失兩球，終以0：2告負，與明年女足世少盃資格擦身而過，周六將轉戰澳洲隊爭奪銅牌。

歐洲足協2021年辦歐霸聯賽

歐洲足協公布，2021歐聯決賽落戶俄羅斯聖彼得堡的辛尼特主場，其後兩年在拜仁慕尼黑主場安聯球場，以及倫敦溫布萊球場。2021年起亦將舉辦第3級歐洲盃賽，名為歐霸聯賽，由32支球隊競逐，屆時歐霸將由64隊減至32隊參賽。