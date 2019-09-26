頹兵熱刺遭英乙隊踢出局 開季8場僅2勝 普捷天奴斥欠團結

熱刺作客英乙球隊高車士打作出輪換，射手哈利卡尼沒隨隊，改由17歲青年軍柏洛特掛帥，但19射只得4中未有入球。孫興慜與基斯甸艾歷臣後備上陣亦無作為，後者更與盧卡斯莫拉一同宴客，令熱刺在互射12碼階段以3：4告負。主隊則繼次圈淘汰水晶宮後，再次擊敗英超球隊。

普捷天奴上月曾經表示，轉會窗關閉可令熱刺更專注，但事與願違，除上周英超反負李斯特城，之前對阿仙奴及奧林比亞高斯，也在領先兩球下被逼和，開季8場只得2勝。他直認球隊上下的目標不清晰，軍心動盪：「這是現狀，比賽表現是可接受的，但心理狀態也要連結，不能有太多不同的理念，我們需要時間重新建立團結性。」

第3圈首支出局英超隊

要解決問題，普帥決定將答案交到他曾否定的轉會市場上：「明年1月是個好機會去處理這情况，還有之後的轉會窗。球隊要保持成功，每一季均需要不斷找新方法。我們正在努力，去尋找一套能夠有成績的做法。」這意味在季尾約滿的艾歷臣、艾達韋列特及維頓漢，留隊機會更細。

熱刺成為昨晨唯一出局的英超球隊，其北倫敦死對頭阿仙奴以5：0淘汰英冠諾定咸森林，巴西籍小將加比爾馬天尼利首次正選即梅開二度，後衛洛賀丁、比利連及基蘭泰亞尼，傷癒後首於一隊上陣，前者更在下半場入球。

哥帥：貝拿度施華無意冒犯文迪

曼城則有史達寧復任正選入球，加上加比爾捷西斯及對手普雷斯頓的烏龍球，作客大勝3：0。球隊中場貝拿度施華賽前在網上拿後衛班捷文文迪開玩笑，被指涉嫌種族歧視。他終刪除帖文，主帥哥迪奧拿稱若然英格蘭足總作檢控是錯誤，認為文迪的輕鬆回應已反映貝拿度施華無意冒犯。