東瀛新星 世界賽接棒登場 布朗「半途出家」轉戰田徑 日本隊獎牌希望

20歲的沙尼布朗生於體育世家，受曾是職業足球員的加納籍父親啟發，小學時已為校隊披甲，但司職前鋒的他，10歲時由草地轉到橡膠地發展，「我的母親勸我專注在田徑上，因為我對團隊運動不太在行」。身高達1.9米的他，在2015年於世青賽一鳴驚人奪金，因而被冠以「日本保特」稱號，今年更再攀高峰。修讀佛羅里達大學體育管理學的他，於6月美國大專賽，跑出9.97秒的新日本紀錄。沙尼布朗認為下一步要做的，是「嘗試在個人項目爭獎牌，鼓勵中、小學生加入」，令日本田徑整體水平繼續進步。

桐生祥秀門將出身但有「摩打腳」

前年跑出舊紀錄9.98秒的桐生祥秀，同樣是足球出身，不過因為小學校隊內競爭太大，要由前鋒轉任門將，但也不代表摩打腳就此埋沒。他當年的教練曾說：「他就像德國隊的紐亞，球隊壓上時如果對手傳球突破防線，他總能比對方前鋒快一步解圍。」

日本4×100接力隊的第3個鐵膽，會是24歲的小池祐貴。由小學及初中當了9年棒球投手的他，在7月鑽石田聯倫敦站跑出9.98秒，成為第3名突破10秒大關的日本人。最後一席則因全國賽得殿軍山縣亮太氣胸復發而競爭激烈，牙買加混血兒劍橋飛鳥、飯塚翔太等都期望能亮相決賽。

美國隊眾將發揮穩定仍屬爭標大熱

另一方面，隨住牙買加隊在「後保特年代」衰落，美國隊手握基斯甸高文與諾亞萊斯兩張王牌，加上老將加特連及邁克羅渣士在連年穩定，今屆世界賽前繼續力壓日本、巴西、英國等隊伍，列頂頭大熱。中國隊則因蘇炳添及謝震業等主力今年狀態反覆，爭前8入決賽會是較實際的目標。