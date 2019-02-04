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2019年9月25日星期三
美斯破紀錄6奪最佳男足 力壓C朗雲迪積克當選 投票機制欠公允惹爭議
C朗缺席頒獎禮 家中閱讀陪子
麥柏倫黃洋首選非美斯 分選雲迪積克C朗
FIFA頒獎禮2019部分得獎名單
普巴英聯盃勢復出「參戰部分時間」
皇馬左閘文迪再傷肌肉 迎奧軍缺陣
港足世盃外初選 基奧雲尼梁興傑入選
足壇快遞：國米迎拉素爭五連勝
電視精選
東瀛新星 世界賽接棒登場 布朗「半途出家」轉戰田徑 日本隊獎牌希望
港將獨苗程小雅戰競走賽 抗高溫爭佳績
PGA香港站宣布取消 賽會:因局勢續不穩
體壇快訊：吳安儀隊際世界賽無緣決賽
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FIFA頒獎禮2019部分得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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美斯破紀錄6奪最佳男足 力壓C朗雲迪積克當選 投票機制欠公允惹爭議
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