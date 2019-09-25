美斯破紀錄6奪最佳男足 力壓C朗雲迪積克當選 投票機制欠公允惹爭議

文：TD

單論今年成績，美斯取西甲冠軍、歐洲金靴及西甲最佳球員；雲迪積克（圖）是歐聯冠軍、歐國聯亞軍及歐洲足協與英超最佳球員，C朗則奪意甲冠軍及意甲最佳球員。結果外界眼中的次熱美斯卻成最終贏家，使他繼2009、10、11、12及15年後，6膺FIFA年度最佳男足獎（或前身世界足球先生），較未有出席頒獎禮的宿敵C朗多1次。

VVD僅傳媒票選部分居首

事實上，目前的投票機制，FIFA旗下211個國家或地區代表隊的隊長及主帥每人有一票，兩者的票數各佔總成績25%，而全球200間主要傳媒及球迷網上投票則各佔另外兩個25%，意味最終結果，FIFA自身沒有份額，猶如混合式公投。這樣的選舉方式，自不然會令名氣較大、球迷基數更多的球員有較大勝算。這情况完全反映在今次選舉中，雲迪積克除了在傳媒票選中居首外，在教練、隊長及球迷的投票中，他在3人中的排名分別是3、2、3，其中在球迷票選中，得票比美斯少近一半，證明感性完全蓋過理性。

感性主導賽果近年屢成話題，最經典莫過於2010年，當年恩尼斯達、沙維及史奈達都被視為有力奪獎的球員，結果竟由美斯奪得，率國際米蘭贏五冠王的史奈達只得第4，該年雖未加入球迷投票，傳媒、隊長及主帥各佔三分一，惟由於後兩者大比數投給美斯，史奈達只在傳媒投票中居首，造成了極具爭議賽果。值得一提的是，當年美斯帶領阿根廷隊早於世界盃8強止步，雖在巴塞隆拿與「小白」恩尼斯達及沙維合力贏得雙冠王，但後兩者是西班牙隊當年勇奪世界盃功臣，其中小白更是決賽奠勝之人。

宜改稱「我最喜愛男足球員」

此外，最佳陣容同樣有趣，今年表現低迷的馬些路、沙治奧拉莫斯及莫迪歷都榜上有名，而以破紀錄成績奪英超的曼城全軍落選，助利物浦奪歐聯的「埃及文明」組合穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴都名落孫山。

既然如此，相信大家對獎項只需一笑置之，筆者更認為可改名為「我最喜愛的×××」，免得外界對獎項存在誤解，讓人明白奪獎首要條件是球迷多寡，屆時外界便不用「谷氣」。

其他獎項方面，利物浦總算有高普及艾利臣比加分別榮膺最佳教練與最佳門將，利迷還不至於要唱《你永遠不會獨行》來聲討。至於最佳女足由今夏帶領美國隊奪女子世盃的中場韋冰露掄元。