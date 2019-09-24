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2019年9月24日星期二
美斯勢首掛帥救巴塞 迎「黃潛」冀止頹 沙維：弊在無中場防守
賓施馬一槌定音 皇馬挫西維爾升次席
紅軍文尼掛彩 無緣英聯盃 車仔柏美尼基斯坦臣亦傷
摩連奴批前東家曼聯「什麼都缺」
巴神料地標 領布雷西亞攻祖雲
尼馬絕殺助PSG續居首 杜曹：他100%效忠
東方菁英盃碰流浪 小將領銜冀延續連勝佳績
體壇快訊：港隊IBSF隊際賽穩奪獎牌
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【明報專訊】（請看附圖）
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