美斯勢首掛帥救巴塞 迎「黃潛」冀止頹 沙維：弊在無中場防守

巴塞隆拿vs.維拉利爾 now611/632台 明晨03：00直播

巴塞隆拿開季諸事不順，更在上輪聯賽有美斯以後備身份復出下，作客吞「升班馬」CF格蘭納達兩蛋，賽後5戰得7分排第8。需注意的是，巴塞失9球是其中一支聯賽失球最多球隊，連同歐聯更已跨季7場作客不勝，當中只有上周中歐聯與多蒙特互交白卷保清白，更被西班牙《世界體育報》嘲諷「離開魯營便墜毀」。

迪比利復出 拿傑迪錫被棄用

巴塞教練華維迪昨低調處理球隊危機一事：「危機？世界足球總是這樣，你每3天就有一次危機。唯一可以做的是冷靜，未來兩仗全取6分。」他又指傷癒的前鋒奧士文尼迪比利已列入迎戰維拉利爾的大軍內，但中場拿傑迪錫不會上陣，華維迪說：「他不是被處分，而是隊內有很多中場。這是因應此仗的情况而決定。」

華維迪帥位危 傳沙維艾歷尼取代

事實是華維迪下台之聲越來越響，傳言接棒熱門人選依次是比利時隊主帥馬天尼斯、球隊前帥安歷基、亞冠4強球隊艾薩德的教練沙維、今夏離開祖雲達斯的教頭艾歷尼及熱刺領隊普捷天奴等。

巴塞名宿沙維說：「不是問題（帶領前隊友）。我了解美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴、碧基和沙治奧羅拔圖。我知道他們的訓練方法。若你能說服美斯奔跑，其他人不會這樣做嗎？他們會走雙倍呢！」他亦點出母會的死穴：「問題在於無人在中場做防守工作，因此當他們不得不撤退時，會感到痛苦。教練現在的工作是非常重要的。」同日排第3的CF格蘭納達將作客下游的華拉度列若凱旋，便可再次登上榜首。

賓施馬一槌定音 皇馬挫西維爾升次席

皇家馬德里昨於西甲作客以1：0擊敗賽前排榜首的西維爾，不但升上次席，更是開季各項賽事首保清白身。主帥施丹為麾下表現感高興，形容這仗「是我回來執教以來最佳一仗」。

皇馬開季頭5仗失9球，上周中歐聯大敗予殘陣的巴黎聖日耳門（PSG），外界即盛傳施丹帥位勢危。但球隊昨晨鬥西維爾，憑前鋒賓施馬於64分鐘頂入奠勝球，以1：0凱旋，開季6戰首保清白身，賽後5戰得11分升次席，西維爾則跌落第5。而賓施馬在聯賽5戰入5球升上射手榜首位，與維拉利爾前鋒謝拉特摩蘭奴分庭抗禮。

施丹：回巢執教後最佳一仗

施丹賽後表示：「我感到高興，麾下踢出了90分鐘的好表現，大家在場上互相幫忙。這是我回來執教以來最佳一仗，亦是己隊應該踢出來的足球。」他又大讚麾下防守出色，明言「在製造入球機會前，必須先做好防守，這才是爭勝的根本」。

至於畢爾包則以2：0勝客軍艾拉維斯，賽後5戰得11分，以得失球差力壓皇馬居首。