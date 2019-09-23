體壇快訊：馬蓮中國賽挫戴資穎封后

國乒亞洲賽男單女雙添金

乒乓球亞洲賽昨在印尼上演壓軸一天賽事，中國隊的許昕先淘汰日本隊神童張本智和，再於男單決賽以局數3：1輕取師弟林高遠奪標。丁寧伙朱雨玲則在另一場中國隊「內訌」，輕取陳夢/王曼昱奪走女雙冠軍。

大坂直美日本主場破錦標荒

世界第4的日籍新星大坂直美，昨於主場出戰泛太平洋網球賽，以直落兩盤輕取俄羅斯籍的柏芙露珍高娃，打破8個月錦標荒。而西班牙籍名將拿度昨因傷退出利華盃，但歐洲隊在費達拿帶領下，戰畢次天賽事仍領先世界隊7：5。

中國女排世盃反勝巴西六連捷

中國隊昨於日本續戰女排世界盃A組，面對勁敵巴西隊雖一度落後局數1：2，但連追兩局反勝，以6連捷坐穩榜首，星將朱婷負傷取26分，隊友袁心玥同獲26分，創中國隊在世界級賽事副攻最高得分。

港殘疾人代表隊分途報捷

香港殘疾人代表隊昨日分途報捷，保齡球隊在世巡賽泰國站橫掃4金1銀4銅，草地滾球隊亦於亞洲賽連奪3銀2銅。輪椅羽毛球港將陳浩源前天領軍，亦在泰國賽伙朱文佳、王鎮炎等，掃走2金1銀2銅。